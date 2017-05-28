معوضًا إخفاقاته طوال الموسم .. الأرسنال يتخطى البلوز ويحرزكأس الاتحاد الإنجليزي

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إعداد- محمود العوضي

أنقذ نادي أرسنال موسمه، وأحرز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية على بطل البريمييرليج تشيلسي بنتيجة 2-1 مساء أمس، على ملعب “ويمبلي”. بدأ أرسنال بالتسجيل مبكرا، وتحديدا في الدقيقة 4 عن طريق أليكسيس سانشيز، وأدرك دييجو كوستا التعادل لتشيلسي في الدقيقة 76، ثم عاد آرون رامسي، ومنح التقدم للجانرز من جديد في الدقيقة 79 من زمن المباراة. وكان أرسنال قد فشل في احتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ليشكل الفوز بكأس إنجلترا؛ تعويضا بسيطا لما فاته، كما أن الانتصار خفف من حدة الضغوط، التي يعاني منها مدرب الفريق أرسين فينجر. وانفرد أرسنال بالرقم القياسي لعدد مرات إحراز اللقب، حيث كان يتساوى سابقا مع مانشستر يونايتد (12 لقبا لكل منهما)، كما أنه اللقب الثالث في السنوات الأربع الأخيرة للفريق اللندني الأحمر. وقد شارك المصري محمد النني فى تتويج فريق أرسنال الانجليزي بكأس إنجلترا. وشارك الننى فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة ، حيث دخل كبديل لسانشيز، ولمس الكرة أكثر من مرتين، وكاد يحرز هدفا لولا أن الكرة لم تطاوعه فى منطقة جزاء البلوز. وبعد الفوز بكأس إنجلترا فقد حقق النني أول لقب له مع الجانرز عقب انتقاله قبل موسمين من بازل السويسري. كما يعتبر النني أول لاعب مصري يحقق لقب كأس الاتحاد الانجليزي