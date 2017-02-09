مغردون ” تهديد ترامب لإيران ستشعل حربا على غرار الحرب العراقية الإيرانية”

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تفاعل نشطاء ومغردون عرب مع فرض إدارة ترامب عقوبات جديدة على إيران بسبب تجربتها صاروخا باليستيا.

ودشن المغردون عدة هاشتاغات لمنقاشة الموضوع، أبرزها هاشتاغ #ترامب_يهدد_ايران و#ترامب_يهدد_ايران_الارهابية.

كما شاع استخدام هاشتاغ #إيران في عدد من الدول الخليجية، ليتجاوز بذلك عدد التغريدات حول الموضوع 140 ألف تغريدة.

وتراوحت تعليقات المغردين بين ترحيب وتحذير من تداعيات هذه الخطوة على المنطقة بأسرها. وفي الوقت الذي نوه فيه مغردون بالخطوة قائلين إنها “ستحجم دور إيران في المنطقة “، وصفها آخرون بـ “بداية مواجهة عسكرية في المنطقة يكون وقودها العرب”، بينما استبعد قطاع آخر من المغردين ذلك الطرح قائلين إن الدبلوماسية ستكون “سيدة الموقف”.

وعلق المغرد عبد العزيز، بالقول : “حسب المعلومات أن ترامب سيخرج ايران من المشهد وإلى الأبد وسيحل محل الدور الإيراني السلبي في العراق دور سعودي عربي ايجابي.”