مغردون يشخص واقع الإرهاب إلكترونيا

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الرياض ــ البلاد

على مدار 6 جلسات وبمشاركة فاقت المتوقع شخص المشاركون في ملتقى مغردون الخامس الذي نظمته مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز “مسك الخيرية” تحت عنوان “محاربة التطرف والإرهاب”، واقع الفكر المتطرف في مواقع التواصل الاجتماعي واستغلالها في تجنيد الشباب، وسط تأكيدات وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد على ان الإرهاب لا دين ولا جنسية له، بدليل ان دولا اوروبية خرجت متطرفين، مفيدا ان 60% من المنضمين لتنظيم داعش الإرهابي قدموا من أوروبا وذلك بعد أن تحولوا إلى الإسلام بوعي ضعيف.

فيما اشار وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الى حاجة اي استراتيجية لمكافحة الإرهاب لـ3 عناصر رئيسية، تتمثل في مواجهة الإرهابيين على الأرض، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، ومواجهة الفكر المتطرف والذي عده اصعب مراحل المواجهة.

ونوه الجبير بان الشركات المسؤولة عن حسابات التواصل الاجتماعي، بدأت تستشعر وتدرك خطر تلك الجماعات المتطرفة التي تستغل مواقعها لتنفيذ أجندة إرهابية، وهو ما دفعها للتعاون بشكل أكبر مع الحكومات لناحية تقديم المعلومات عن هوية الأشخاص المحرضين.