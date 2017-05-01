مغردون يشكون من (ارتفاع أسعار العمالة المنزلية)

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جدة ــ البلاد

انشغل مستخدمو تويتر في السعودية بهاشتاغ #ارتفاع_اسعار_العمالة_المنزلية الذي ظهر في اكثر من 29 الف تغريدة.

وقال كثير من المغردين إن سبب ارتفاع هذه الرواتب يعود إلى اقتراب شهر رمضان الذي بات يستغله “التجار” على حد قولهم وذلك في إشارة إلى وكالات توظيف العمالة المنزلية، وطالب هؤلاء من “الأنظمة المسؤولة وقف التلاعب” في هذا الموضوع.

بينما قال اخرون إن السبب في ارتفاع الأجور يعود إلى الأسر السعودية التي “لا تستطيع الاستغناء عن العمالة المنزلية وكانهم لا يستطيعون العيش بدونها”، وأشارت هذه المجموعة إلى أنه لو “اجتمع الناس على الاستغناء عن هذه العمالة سيتم عرض خدماتهم عليهم مقابل نصف الأجور الحالية”.

ورأى اخرون انه من المعيب نشر هذا الهاشتاغ مشيرين الى ان مستخدميه “يتكلمون بدون حياء وكانهم يتحدثون عن سلعة تباع وتشترى” وشجع هؤلاء افراد الأسرة على التعاون على الأعمال المنزلية بدلا من الاعتماد على العمالة المنزلية.