العدد 21920 30 ابريل 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مقتل اربعة عناصر أمن بينهم ضابط بحادث تفجير منطقة الكرادة وسط بغداد

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مقتل اربعة عناصر أمن بينهم ضابط بحادث تفجير منطقة الكرادة وسط بغداد
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أعلنت قيادة عمليات بغداد التابعة للقوات العراقية في بيان لها اليوم بأن الحصيلة النهائية إثر التفجير الانتحاري بسيارة مفخخه في منطقة الكرادة وسط بغداد, أمس ، بلغت أربعة قتلى جميعهم من عناصر الشرطة بينهم ضابط برتبة مقدم بالإضافة إلى إصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة .

وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن في بيان له ، إن الانتحاري حاول الدخول بسيارته المفخخه إلى قاطع مرور الرصافة , بيد أنه فجرها في ساحة حجز المركبات قرب حاجز الدخول.

وكان انفجار سيارة مفخخة سمع دويه وسط بغداد الليلة الماضية أسفر عن سقوط عدد غير محدد من القتلى والجرحى وتبنى تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم .

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التصنيف: دولية

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