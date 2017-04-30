مقتل قياديين انقلابيين في تعز

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تعز – وكالات

قتل قياديان ميدانيان محسوبان على المخلوع صالح هما “غيلان عاطف”، و”مهيوب الحضوري”، إضافة إلى ما لا يقل عن 8 عناصر من الميليشيات بغارات لطائرات التحالف العربي شمال معسكر خالد بن الوليد في جبهة المخا شمال غرب محافظة تعز.

وبحسب مصادر في المقاومة فإن “غيلان عاطف” هو المسؤول الأول لتحشيد المسلحين وتجنيد المغرر بهم من أبناء منطقة القفر الذي يدفعهم إلى القتال في صفوف الميليشيات الانقلابية.

وتتهم السلطات الشرعية “غيلان عاطف ” بارتكاب العديد من الجرائم والانتهاكات وعمليات الخطف.

وفي وقت سابق قتل اثنان من كبار قادة ميليشيات الحوثي مقربان من زعيم الحوثيين بنيران الجيش الوطني خلال المعارك الدائرة في جبهة المخا وهما “مرداس مزاقم” الذي تلقى تدريبه في لبنان و إيران ، وأيضاً القيادي الحوثي “فهد باطش شريف” الذي لقي مصرعه في المخا، وكان يعد أحد القيادات الحوثية البارزة في بيحان بشبوة وأيضاً في معارك الساحل الغربي.