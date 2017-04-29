مقتل مواطن واختطاف آخر في سيهات

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الدمام-حمودالزهراني

باشرت دوريات الأمن ومركز الشرطة بسيهات جريمة قتل واختطاف نفذها مسلحون في استراحة خاصة ، وأفاد المتحدث الأمني بشرطة المنطقة الشرقية ورود بلاغ أمس عن تعرض مواطنين لإعتداء من خمسة اشخاص مقنعين ومسلحين بأسلحة رشاشة ، وذلك اثناء تواجدهم باستراحة خاصة عائدة لأحدهم داخل المزارع بسيهات ، وإختطاف أحدهم تحت تهديد السلاح.

وأضاف أن رجال الأمن وجدوا فور وصولهم للموقع مركبة المختطف متوقفة في وضع التشغيل بالقرب من بوابة الاستراحة وبداخلها شخص آخر مقتولا نتيجة تعرضه لإطلاق نار ، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ولا زالت إجراءات الضبط الجنائي وجمع المعلومات والتحريات قائمة لكشف ملابسات الجريمة وتحديد دوافعها والمتورطين فيها ومعرفة مصير الشخص المفقود.