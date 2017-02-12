مقتل وإصابة العشرات من مليشيات الحوثي والمخلوع صالح في إقليم تهامة
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قتل عدد من مليشيات الإنقلابيين وأصيب آخرين في محافظة حجة، شمال البلاد إثر ثلاث هجمات نوعية نفذتها المقاومة الشعبية اليمنية في إقليم تهامة.
وذكر المركز الإعلامي للمقاومة في الإقليم أن عناصر من المقاومة شنت هجوما بأسلحة رشاشة
استهدف موقع حماية للميلشيات بمديرية مستبأ أسفر عن مقتل مصرع اثنين من مسلحي المليشيا.
واستهدفت المقاومة في هجوم آخر دورية للمليشيات كانت في طريقها إلى محافظة حجه بالقرب
من مركز النجدة بمديرية بني قيس وتسبب الهجوم في سقوط قتلى وجرحى من عناصر الدورية.
كما استهدفت المقاومة الشعبية عربة عسكرية كانت تقل عدداً من مسلحي مليشيا الحوثي والمخلوع في منطقة المغاورة
بمديرية الشغادرة.، وأكد المركز أن الإصابات كانت مباشرة لعناصر المليشيا غير أنه أشار إلى عدم توافر معلومات عن حجم الخسائر.
الوسوم:اليمن
التصنيف: دولية
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