مقتل وإصابة العشرات من مليشيات الحوثي ‏والمخلوع صالح في إقليم ‏تهامة

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قتل عدد من مليشيات الإنقلابيين وأصيب ‏آخرين في محافظة حجة، شمال البلاد إثر ثلاث هجمات نوعية ‏نفذتها المقاومة الشعبية اليمنية في إقليم تهامة.‏

وذكر المركز الإعلامي للمقاومة في الإقليم أن ‏عناصر من المقاومة شنت هجوما بأسلحة رشاشة

‏استهدف موقع حماية للميلشيات بمديرية مستبأ أسفر ‏عن مقتل مصرع اثنين من مسلحي المليشيا.‏

واستهدفت المقاومة في هجوم آخر دورية للمليشيات ‏كانت في طريقها إلى محافظة حجه بالقرب

من مركز ‏النجدة بمديرية بني قيس وتسبب الهجوم في سقوط قتلى ‏وجرحى من عناصر الدورية.‏

كما استهدفت المقاومة الشعبية عربة عسكرية كانت تقل ‏عدداً من مسلحي مليشيا الحوثي والمخلوع في منطقة ‏المغاورة

بمديرية الشغادرة.، وأكد المركز أن الإصابات كانت مباشرة لعناصر ‏المليشيا غير أنه أشار إلى عدم توافر معلومات عن ‏حجم الخسائر.