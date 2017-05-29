مقتل 29 شخصاً في الهند بسبب الصواعق والعواصف

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لقي 29 شخصاً مصرعهم وأصيب 12 آخرين بصواعق البرق والحوادث المتعلقة بالعواصف في ولاية بيهار شرقي الهند

وقال مسؤول إدارة الكوارث، أنيرود كومار، إن الوفيات وقعت أمس الأحد في قرى أغلبها بمناطق جاموي وتشامبارات وفايشالي وساماستيبور، وأضاف أن الضحايا أغلبهم من المزارعين والمشردين.

وأشار كومار إلي أن المصابين الاثني عشر تلقوا العلاج في المستشفيات وخرجوا منها بالفعل مبينا أن الرياح القوية تسببت أيضا في إلحاق أضرار بالمحاصيل الزراعية والممتلكات، وأوضح أن مؤسسات الدولة تقوم حاليا بتقييم الاضرار.

ووقعت العاصفة خلال ذروة فصل الصيف في الهند، والتي شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة بالعديد من الولايات قبل موسم الرياح الموسمية، وقد تعرضت المنطقة لعواصف مماثلة في وقت سابق من الشهر الجاري، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا.