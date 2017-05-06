مقتنيات أثريه تحاكي التراث وسط فعاليات مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية ببريدة
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يحاكي مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية ( كلاسيك القصيم ) التاريخ المجيد بكل أبعاده و يعد حلقة وصل بين الماضي و الحاضر بإبرازه الموروث الشعبي لحقبه من الزمن من خلال المقتنيات القديمة .
واعاد أحد ملاك المقتنيات التراثية علي بن سليمان الدبيخي زوار المهرجان للماضي المجيد بمقتنيات اثريه محاكيه وسط المهرجان.
كلوحات سيارات قديمة صادره من منطقة القصيم يحمل بعضها الرقم 1 كأول لوحة سير في المملكة.
ولوحات السيارات الملكية ، والحكومية والأجرة والخصوصي والنقل.
بالإضافة إلى رخصة قيادة الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمة الله – .
وصور قديمة لرجال ضبط السير بالميدان والدراجات الهوائية والدواب بمنطقة القصيم التي يعود مجموعة منها لعام 1296 للهجرة .
واكد الدبيخي أن هذه الهواية نبعت من حبه للتراث وجمع المقتنيات الاثرية التي تحاكي حقبه من الزمن.
مقدماً شكره للقائمين على المهرجان ، كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم لدعمه الملموس للتراث بجميع اشكاله .
التصنيف: الثقافيـة
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