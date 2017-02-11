(مكة المستقبل) تميز جناح مكة بالجنادرية

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الجنادرية – البلاد

أكد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على جناح المنطقة بـ ” الجنادرية 31 ” الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح أهمية مشاركة المنطقة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة, مبيناً أن ربط الماضي بالحاضر يشكل رؤية مرتبطة بالتراث والأصالة مع الحداثة والتطور لمستقبل المنطقة .

ولفت الدكتور الفالح الانتباه إلى أن ما يميز جناح منطقة مكة المكرمة هذا العام هو “مكة المستقبل” الذي وجه بإنشائه أمير منطقة مكة المكرمة, حيث يتضمن المبنى العديد من المجسمات والصور والشاشات التفاعلية لأكثر من 13 مشروعًا تنموياً بمحافظات المنطقة .

ويتضمن جناح المنطقة هذا العام, معرضاً يختص بمبادرة “كيف نكون قدوة” بهدف تعزيز المبادئ والقيم في نفوس النشأ بشكل خاص على جميع المجالات .

وأبان الفالح أن جناح المنطقة يحتوي على 55 محلاً منها 25 محلاً لبيع المأكولات الشعبية من مدن المنطقة، و 15 محلاً مخصصة للحرفيين ” كالنجار والبناء والكولندي والسروجي والنحاس والقزاز وغيرهم “، إضافة إلى 11 محلاً مخصصاً للأسر المنتجة، ومحلات خاصة للجمعيات الخيرية .

وأشار إلى أن الفرق الشعبية بمحافظات المنطقة تشارك في تقديم الألوان التراثية الشعبية لزوار الجناح كالمزمار والعجل والعرضة والمحاورة وغيرها من فلكلور المنطقة, مقدماً شكره للقائمين على المهرجان لما قدموه من تسهيلات للمشاركين .