مكتبة الحرم المكي تدعم موقعها الإلكتروني

شارك عبر واتساب

مكة المكرمة- البلاد

زودت مكتبة الحرم المكي مكتبتها الإلكترونية بما يقارب 100 ألف كتاب لزيادة محتواها من كتب وملفات صوتية تفعيلاً لدورها في تشجيع الإطلاع والقراءة وتنمية الثقافة للزوار والباحثين ومن منطلق أهمية نشر العلم وإثراء الفكر.

وتأتي هذه الخطوة إنطلاقاً من المبادرة الدائمة لخدمة الزوار بتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومتابعة حثيثة من معالي نائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم.