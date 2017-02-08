مكتبة الملك عبد العزيز العامة تعرض لزوار “الجنادرية 31” صوراً مميزةً لخادم الحرمين الشريفين

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عرض جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 31 ” لزواره.

صورًا مميزةً من مراحل حياة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – .

ويقدم الجناح نماذج من المشروعات الثقافية التي تنفذها مثل:

مشروع جائزة خادم الحرمين الشريفين العالمية للترجمة. موسوعة المملكة. الفهرس العربي الموحد. المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب. مشروع مصادر التعلم المتنقلة .

الذي يعد من أحدث المشروعات التي بادرت المكتبة لتنفيذها لتشجيع الناشئة والشباب على القراءة والاطلاع.

وتولي المكتبة من خلال مشاركتها في الجنادرية عناية كبيرة بالطفل.

من خلال تجهيز ركن خاص يتيح للأطفال الاستمتاع بالقراءة وممارسة بعض الأنشطة التي تعرض فيه برنامج رؤية المملكة 2030 بشكل مبسط يساعد الأطفال على فهم الرؤية بأسلوب مشوق.

كما تعرض أحدث إصدارتها من الكتب والدراسات العلمية ونماذج من الخدمات المرجعية التي تقدمها للباحثين وطلاب العلم.

بالإضافة إلى عرض تعريفي بالخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع المكتبة على شبكة الإنترنت للتعريف بإسهامات الحضارة العربية الإسلامية.