مكتب العمل بطريف يكثف جولاته على أسواق الجوالات ويضبط المخالفين

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كثف مكتب العمل بمحافظة طريف التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية جولاته التفتيشية على أسواق الجوالات للتاكد من تطبيق القرار الوزاري في توطينها.

وأوضح مدير مكتب العمل عبدالله الرويلي أن مفتشي الوزارة تمكنوا من ضبط وافد يبيع أجهزة الجوال وملحقاتها بطريقة خفية.

في محاولة منه للتحايل على القرار الخاص بتوطين قطاع الاتصالات بالكامل.

مشيراً إلى أهمية الابلاغ أو الملاحظات بسوق الجوالات بالاتصال على 19911 أو بواسطة تطبيق معًا للرصد للايفون والجالكسي.