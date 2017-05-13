العدد 21933 13 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مكتب العمل بطريف يكثف جولاته على أسواق الجوالات ويضبط المخالفين

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مكتب العمل بطريف يكثف جولاته على أسواق الجوالات ويضبط المخالفين
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كثف مكتب العمل بمحافظة طريف التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية جولاته التفتيشية على أسواق الجوالات للتاكد من تطبيق القرار الوزاري في توطينها.

وأوضح مدير مكتب العمل عبدالله الرويلي أن مفتشي الوزارة تمكنوا من ضبط وافد يبيع أجهزة الجوال وملحقاتها بطريقة خفية.

في محاولة منه للتحايل على القرار الخاص بتوطين قطاع الاتصالات بالكامل.

مشيراً إلى أهمية الابلاغ أو الملاحظات بسوق الجوالات بالاتصال على 19911 أو بواسطة تطبيق معًا للرصد للايفون والجالكسي.

التصنيف: اقتصاد

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