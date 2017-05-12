مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون يشارك في المعرض الدولي الـ28 للاختراعات والابتكارات (ITEX) في ماليزيا

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يشارك مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في المعرض الدولي الثامن والعشرون للاختراعات والابتكارات والتقنية (ITEX) الذي بدأت فعالياته اليوم في ماليزيا ويستمر ثلاثة أيام بهدف تشجيع ودعم المخترعين من مواطني دول مجلس التعاون وتسويق اختراعاتهم أمام المستثمرين الذين يزورون المعرض وكذلك إبراز جهود المكتب في مجال براءات الاختراع .

وقام مدير عام مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون عبدالله المقحم وسفراء دول مجلس التعاون في ماليزيا خلال حضورهم حفل افتتاح المعرض وافتتاح جناح مكتب براءات الاختراع في المعرض.

بجولة على المخترعين الخليجيين واطلعوا من خلالها على اختراعاتهم المتمثلة في المخترع مبارك البوعينين من دولة الإمارات العربية المتحدة عن اختراعه (موفر مياه الري).

والمخترع أحمد عاشور من مملكة البحرين عن اختراعه (جهاز الكي الآلي).

والمخترعة نهى زيلعي من المملكة العربية السعودية عن اختراعها (المزرعة المغلقة للخلايا و الأنسجة) ,

والمخترع عبدالرحمن المنذري من سلطنة عمان عن اختراعه (جهاز الغسيل الجاف).

والمخترع محسن الشيخ من دولة قطر عن اختراعه (اوكسي مبرد مياه الخزانات).

وعادل الوصيص من دولة الكويت عن اختراعه (حزام الأمان) .

ويعتبر المعرض الدولي “ايتكس” من المعارض الكبرى السنوية المعني بالاختراعات الذي يقام بماليزيا.

وقد شارك في هذه السنة أكثر من 850 مخترع من 25 دولة مختلفة من مختلف المجالات العلمية والتقنية.