ملتقــــــى الوراقيــــن الأول ينطلق في عنيـــزة

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عنيزة- البلاد

أنطلق ملتقى الوراقين الأول بسوق المسوكف الشعبي بعنيزة الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالمحافظة ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

ويشتمل المعرض المصاحب للملتقى أكثر من 40 ركنا تهتم بالمخطوطات كإدارة الملك عبدالعزيز ,ومكتبة الملك فهد الوطنية ,والبريد السعودي ,ومركز ابن صالح ,ومؤسسة الشيخ ابن عثيمين ,ومركز عبدالرحمن السديري الثقافي بالغاط ,وركن شريف عنقاوي من مكة المكرمة ,ودار النحاس ببريدة ,ومكتبة سلمان الأفنس بالجوف ,إضافة إلى ملتقى ناصر السعيد بجلاجل ,وركن القراءة ,ومسرح الندوات المصاحبة.

وأوضح المشرف العام على الملتقى مساعد السعدون أن الملتقى وجد إقبالاً جيداً في أول أيامه ، مشيراً إلى حرص اللجنة المنظمة على تنوع المشاركات لتتحقق الفائدة المرجوة من إقامة الملتقى في التعريف بالمخطوطات والوثائق والصحف القديمة والعملات.