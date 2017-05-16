ملتقى الجمعيات البيئية يطلق جائزة للتميز الإبداعي .. وتكريم الشهري

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جدة -عبدالهادي المالكي

أطلق معالي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي جائزة التميز التي تعنى بتعزيز العمل التطوعي في مجال حماية البيئة لتكون حافزاً للمتميزين في هذا العمل وذلك خلال انطلاق الملتقى الأول للجمعيات والجهات التطوعية في البيئة أمس بحضور معالي الدكتور عبد الرحمن بن محمد العوضي المدير التنفيذي للمنظمة الإقليمية للمحافظة على البيئة البحرية والدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسكا) وعدد من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بالبيئة وأكثر من ١٠٠جمعية بيئية ومتطوع بيئي وجمعيات النفع العام.

وقال معاليه في كلمته الافتتاحية:” يسعدني ان اشارككم اليوم اطلاق “الملتقى الأول للجمعيات والجهات التطوعية في البيئة” الذي يعد الأول من نوعه في مجال البيئة والذي حرصت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على إقامته بالشراكة مع الجهات المعنية من حكومية وأهلية وتطوعية لنرسم سوياً طريقاً وهدفاً لدعم حماية بيئة الوطن وتعزيز دور الجمعيات والجهات الفاعلة في مجال العمل البيئي التطوعي وإقامة شراكة حقيقية تقودنا إلى نتائج وتجارب على أرض الواقع وفق آلية واضحة وتنسيق مشترك تلبية لرؤية المملكة 2030″.

وأضاف معاليه تزداد الحاجة اليوم في ظل المهددات البيئية إلى غرس مفاهيم الوعي البيئي ودعمها لتصبح ضمن اساسيات القيم التي ينبغي ان يتحلى بها مجتمعنا بكافة اطيافه وتوجهاته وهذا يتطلب منا تكثيف جرعات التوعية فيما يتعلق بالسلامة والمحافظة على البيئة، وهذا لن يتأتى الا من خلال عمل جماعي يأخذ فيه الكل نصيبة ارتكازا على أن العمل البيئي عمل تكاملي لا يمكن لجهة القيام به منفردة وحتى تكون التوعية البيئية في المستوى المأمول ومواكبة للتطلعات ينبغي أن تستند على موجهات واضحة من خلال استراتيجية وخطط وسياسات قابلة للتنفيذ.

من جهة اخرى كرم معالي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي امس في حفل افتتاح الملتقى الأول للجمعيات والجهات التطوعية في البيئة الطالب فارس الشهري الفائز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة العالمية للبحث العلمي في مجال البيئة والطاقة المستدامة.