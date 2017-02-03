ملتقى الشتاء يصقل مواهب الجبيل الصناعية

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الدمام – حمود الزهراني

ثمن عدد من التربويين السعوديون والمشاركين في تدريب الطلاب الموهوبين في ملتقى الشتاء المقام في الجبيل الصناعية الدور الكبير الذي تقوم به موهبة في سبيل تطوير مهارات الطلاب الموهوبين في العلوم والرياضيات وتجهيزهم للأولمبياد العالمي في التخصصات المختلفة. وتستضيف الهيئة الملكية بالجبيل الملتقى بالشراكة مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع حتى السابع من جمادي الأولى.

وقال سامح جودة مدرب الرياضيات “إنه من دواعي سروري الاشتراك في ملتقى الشتاء ٢٠١٧ للأولمبياد الدولي ضمن فريق الرياضيات لإمداد الطالب الموهوب بالمعلومات والمفاهيم والاستراتيجيات ومساعدته لبناء تفكير مبدع يتناسب مع مرحلته العمرية مبينا أن الملتقى هذا العام يتميز بزرع روح التعاون بين الطلاب والعمل كفريق واحد وتنشئة الطلاب على حب الله ثم حب الوطن وأتوجه بجزيل الشكر والعرفان لجميع المساهمين في إنجاح الملتقى وأخص بالذكر السادة المسؤولين بالهيئة الملكية بالجبيل لحسن الاستقبال وكرم الضيافة ، جعله الله في ميزان حسناتهم.”

من جهته أشار المدرب أحمد بن فهد الغوينم إلى أنه سعيد باختياره لتدريب وتعليم الطلاب في الملتقى خاصة أنهم من الطلاب المميزين على مستوى المملكة.

وقال الطالب عبدالله الشاعر، طالب مشارك من جده: “نثمن اهتمام موهبة بنا من خلال إقامة هذا الملتقى بشكل سنوي يشارك فيه نخبة من الطلاب المتميزين في العلوم والرياضيات من مناطق المملكة.”

و بين الشاعر أنه وزملائه استفادوا كثيراً من خبرة المدربين والطرق الابداعية في توضيح وإيصال المعلومة مؤكداً أن ذلك ساعدهم على تطوير قدراتهم ومداركهم وهيأهم بشكل جيد للمنافسة كما أشاد بروح التنافس الشريف بين الطلاب خاصة”

من جهته أكد الأستاذ على الشهري رئيس قسم شئون الطلاب بإدارة الخدمات التعليمية بالهيئة الملكية بالجبيل ورئيس اللجنة المشرفة على ملتقى الشتاء 2017م أن الفعاليات بدأت حسب الخطة المعدة وقد قامت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة في الجهات المعنية بالتنظيمات اللازمة والتي أسهمت في نجاح الفعالية.