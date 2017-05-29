مليونا وجبة إفطار وسحور تقدمها (هدية الحاج والمعتمر)

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مكة المكرمة- البلاد

بدأت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في توزيع أكثر من مليوني وجبة لتفطير الصائمين لأكثر من 27 موقعاً بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وعدد من المنافذ الحدودية خلال هذا الشهر المبارك .

واشتمل توزيع الوجبات في ساحات المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والفنادق المحيطة بالحرمين الشريفين ومواقف السيارات , وفي طرق مرور المعتمرين والزوار ومطار جدة إضافة لوجبات السحور والطوارئ .

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح آل طالب” أن برنامج إفطار الصائم لهذا العام يأتي امتداداً للأعمال في الأعوام الماضية مع التحسين المستمر حيث يهدف إلى خدمة المعتمرين والزوار وتم تصميمه بعناية ليسد حاجتهم في المواقع التي يمرون بها ويحتاجون فيها إلى الخدمة .

وتوقع الدكتور آل طالب أن يحقق البرنامج هذا العام نجاحاً يتجاوز نجاحات العام الماضي، من حيث الزيادة في عدد الخدمات وعدد المستفيدين ومستوى رضاهم، مشيرا إلى أن الجمعية قامت بمشاركة أكثر من 1000 مواطن ومواطنة لتقديم الخدمات خلال هذا الشهر الفضيل، كما تم تعيين مشرفين مؤهلين ومدربين من أجل تقديم الخدمة بطرق حديثة تواكب معايير الجودة العالمية بالإضافة إلى باقة برامج الجمعية الأخرى المتعلقة بغذاء الروح وضيافة والعناية والوكالات.

وحث آل طالب أبناء المجتمع والموسرين كافة بدعم برامج وخدمات الجمعية لرسم الصورة المشرفة في نفوس قاصدي بيت الله الحرام، ونيل ثواب وشرف خدمتهم واغتنام فرصة التصدق في هذا الشهر المبارك الذي يضاعف الله الأعمال الصالحة.