مليون مراجع لعيادات مدينة الملك عبدالله

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الرياض – البلاد

سجلت العيادات الخارجية بمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة أكثر من مليون مراجع خلال السنوات السبع الماضية في جميع التخصصات، حيث تم استقبال 973859 مراجعا بينما تم حجز مواعيد مستقبلية لعدد 30186 مراجعا بجميع التخصصات في العيادات الخارجية (1 – 2) ومركز الأورام بمكة المكرمة وجدة.

وتضم العيادات تخصصات طب وجراحة القلب، طب وجراحة المخ والأعصاب ،طب الأورام ، الجراحات التخصصية للأورام والعظام، طب وجراحة العيون ، طب وجراحة الانف والأذن والحنجرة، طب الباطنة والجهاز الهضمي والمناظير، طب الأسرة للموظفين وأسرهم، إضافة إلى خدمات الأشعة، الصيدلية الخارجية، علاقات المرضى والمختبر.

و شهد العامين الماضيين ارتفاعا في أعداد المراجعين حيث سجلت إحصاءات المرضى خلال عام 2015 م عدد 232307 مراجعين و 263787 مراجعا لعام 2016 م فيما بلغ مجموع العيادات خلال شهر مارس الماضي بلغ 558 عيادة أسبوعياً تخدم ما معدله 1300 زيارة يومياً، نظراً لأن العيادات الخارجية تقدم خدماتها خلال فترة الحج وذلك لإنجاز المواعيد وتسريع قوائم الانتظار.