مناقشة تنسيق مشاريع أمانات المناطق

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جدة – إبراهيم المدني

استضافت أمانة محافظة جدة الاجتماع الدوري لمدراء مكاتب تنسيق تنفيذ المشاريع في أمانات مناطق المملكة الستة عشر وبمشاركة المهندس هاني الزاهد ممثل وزارة الشئون البلدية والقروية في تنسيق المشروعات. ويهدف الاجتماع إلى مناقشة المشاريع الجاري تنفيذها ومراجعة التقارير الدورية ومعوقات العمل والمقترحات الممكنة لمعالجتها.

وأوضح مدير مكتب تنسيق المشاريع الأستاذ سعد الغامدي بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع تتعلق بتوحيد بيانات الرخص وأنواعها، وكذلك توحيد الإجراءات الخاصة بإصدار الرخص وإقفالها، حيث تضمنت إجراءات إصدار الرخص خطاب من الجهة باعتماد المقاول ، وتأهيل المقاول في نظام تصاريح الحفر، وتقديم الجهة لطلب الحفر عن طريق النظام

وأكدت الوزارة حرصها من خلال عقد هذه الاجتماعات الدورية إلى توحيد جميع الإجراءات وتطوير أداء المشاريع واعتمادها في جميع الأمانات بالمملكة ، حتى تسير المشاريع وفق رؤية واضحة، وإنجاز أفضل.