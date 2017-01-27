منتدى (الإعلام صديق للطفولة ) يواصل مناقشة قضاياه

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الرياض- واس – البلاد

يواصل منتدى “الإعلام صديق للطفولة ” الذي تنظمه اللجنة الوطنية للطفولة التابعة لوزارة التعليم، بالشراكة مع جامعة الدول العربية، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة لدول الخليج العربي “اليونيسيف”، فعالياته لليوم الثاني بعقد ندوات وورش عمل تدور جميعها حول (المبادئ المهنية لمعالجة قضايا حقوق الطفل وتطبيقات المؤسسات الإعلامية) .

وتضمنت الجلسات المحاور التالية : وثيقة المبادئ المهنية ، والمبادئ المهنية لمعالجة الإعلام العربي قضايا حقوق الطفل ، والتطبيقات العملية ، المهنية في تناول قضية العنف الذي يتعرض له الطفل في الإعلام .

وقد أدارت نقاش جلسة (المبادئ المهنية لمعالجة الإعلام العربي ..قضايا حقوق الطفل ) مديرة إدارة اعلام الطفولة إيمان بهي الدين، وقد شارك فيها أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة الدكتورعادل عبد الغفار .

وقد تناولت الندوة التعريف بالمرصد الإعلامي، وأهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام ، والحاجة إلى قيام مرصد إعلامي لحقوق الطفل العربي لرصد الممارسات الإعلامية وتحليلها في وسائل الإعلام ، وضرورة مراقبة الأداء الإعلامي، وتقييم مضامينه من أجل تقويم الرسائل الإعلامية، وتوفير بيئة إعلامية ذات مضامين إيجابية بالنسبة للطفل وحقوقه .

كما ناقشت دليل المبادئ المهنية لمعالجة قضايا حقوق الطفل في الإعلام ، وتحديد مرجعيتها الفكرية؛ كي يكون مرجعية يسترشد بها الإعلاميون في تناولهم لقضايا حقوق الطفل، وكذلك إعداد قائمة بالمؤشرات التي يمكن توظيفها لقياس درجة التزام وسائل الإعلام العربية بهذه لمبادئ المهنية والأخلاقية ، وقد حددت الجهات المستفيدة من الدليل ، وأـخلاقيات العمل الإعلامي من منظور حقوق الطفل ، وضوابط المشاركة الإعلامية للأطفال ، والمبادئ المهنية للتغطية الإخبارية لقضايا الأطفال والمبادئ المهنية للتعامل الإعلامي مع الإعلانات التي تستهدف الأطفال ، و مع قضايا الأطفال التي تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات والمواقع الاليكترونية ، والمبادئ المهنية للتعامل الإعلامي مع الأطفال ذوي الإعاقة و الموهوبين .

كما ناقشت الندوة الرابعة “حق الطفل من الإساءة في الإعلام والتشريعات القانونية الإعلامية لقضايا الطفل” وقد أدار الجلسة أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود الدكتور عبد الملك الشلهوب، كما شارك فيها المستشار بالقضايا الوطنية والأمن الفكري الدكتور عبد العزيز الهليل، الذي تحدث عن علاقة الأمن الفكري بالأمن الوطني والعوامل المساعدة في تبني العنف والتطرف ومؤشرات الانحراف الفكري ، كما تناول المستشار الشرعي والقانوني وأستاذ الأنظمة والأخلاقيات الإعلامية الدكتور محمد المحمود، موضوع مفهوم الطفل في الأنظمة السعودية وأهمية الإعلام بالنسبة للطفل وأنواعه والتكييف القانوني لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي.

كما تناولت الندوة الخامسة حق الطفل في التعبير الإعلامي ، والممارسة المهنية للإعلامي وحقوق الطفل، وقد أدار الجلسة وكيل وزارة الثقافة والإعلام للثقافة الدولية الدكتور عبد العزيز الملحم، وقد شارك فيها مدير قناة الثقافية بهيئة الإذاعة والتلفزيون عبد العزيز العيد، وقد قدم ورقة، تناولت دور الأسرة والمدرسة في دعم حق التعبير لدى الطفل ، كما تناول مدير التدريب بهيئة الإذاعة والتلفزيون ماجد الغامدي تأثير التقنية على ثقافة الطفل إيجابياته وسلبياته .

واختتم اليوم الثاني للمنتدى بورشة عمل (تأهيل الإعلاميين للتعامل مع قضايا حقوق الطفل ) قدمها الدكتور عادل عبد الغفار .