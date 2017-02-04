منشدون وشعراء يعطرون ربيع النعيرية
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النعيرية – البلاد
نثر عدد من أبرز الشعراء والمنشدين ابداعاتهم الشعرية وأصواتهم الإنشادية على مسرح فعاليات مهرجان ربيع النعيرية (16) وسط حضور غفير من الجماهير التي تفاعلت مع فرسان الأمسيات ،
حيث شارك المنشد ناجي بن باصم والمنشد فهد بن فصلا ، في أولى أمسيات النعيرية ، بينما أحيا الشعراء مسلط بن سعيدان وفالح بن قشعم الأمسية الثانية للمهرجان ، وعبد العزيز العليوي والشاعر مطلق النومسي في الأمسية الثالثة ،
وواصل المنشد راكان القحطاني والمنشد إبراهيم السفياني الإبداع على مسرح الفعاليات.
التصنيف: الثقافيـة
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