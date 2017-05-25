منصور بن مقرن يرأس لجنة تحقيق الرؤية بعسير

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أبها- مرعي عسيري

أشاد نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز برؤية المملكة 2030 واصفا إياها بأنها خيار إيجابي يهدف لبناء مستقبل مشرق, واعدا ببذل الجهد الكامل في المنطقة تحت قيادة أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز .

جاء ذلك خلال افتتاحه الورشة التعريفية الأولى لرؤية المملكة وذلك صباح اليوم بمجمع الدوائر الحكومية بأبها .وحملت الورشة عنوان (نحو فهم مشترك .. لرؤية المملكة في منطقة عسير ) , بحضور 17 جهة حكومية , ضمت عدد من رؤساء وممثلي الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة المشاركة في برنامج التحول الوطني .

كما احتوت الورشة التعريفية على عدد من العناصر المهمة تركزت على أهمية الرؤية من أجل توحيد العمل المشترك بين الأجهزة الحكومية , كما ناقشت الورشة العوامل المساعدة في تحقيق الرؤية وأهم العوائق التي تواجه الأجهزة الحكومية في ذلك .

وفي ختام الجلسة قدمت أمانة عسير تجربة عملية حول الرؤية الوطنية والجهود المبذولة من أجلها .