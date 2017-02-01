منطقة ( المكس زون).. الاحترام للقنوات فقط

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جدة- عبدالعزيز عركوك

تضع رابطة دوري المحترفين، الإعلاميين في حيرة من أمرهم؛ نظرا لإدخالهم في إشكاليات عملية مع المؤسسات التي يعملون بها، وخاصة الصحف الورقية والالكترونية، فنجد عقب أي مباراة تقام في ضمن دوري جميل للمحترفين، هناك منطقة مخصصة، تسمى “المكس زون” ليتمكن جميع الإعلاميين من عمل اللقاءات التلفزيونية، وغيرها ونجد في كل ملعب أشخاصا منظمين، يمثلون رابطة دوري المحترفين،

فبعد أن سمحت الأنظمة بعمل لقاءين من كل فريق للناقل الرسمي، نجد في منطقة المكس زون هناك أيضا تزاحما من القنوات لعمل لقاءات أخرى ووسط مساعدة من المنظمين الذين يجبرون المحررين الصحفيين بالوقوف في الصفوف الأخيرة، وترك المواقع الأمامية للقنوات، وهذا مايحدث في ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ومع ذلك التنظيم .

وبعد خروج اللاعبين من غرف الملابس يجدون في المقدمة القنوات التلفزيونية، ويستغرق عمل اللقاء مايقارب من الخمس دقائق، ثم يرفض اللاعب الوقوف للمحررين بحجة أنه تأخر على باص الفريق، أو لديه رحلة طيران عاجلة، كما أن مزامنة عقد المؤتمر الصحفي للمدربين مع خروج اللاعبين من غرف الملابس يشكل عائقا أمام الإعلاميين للتغطية بشكل كامل؛ لذا يجب على الرابطة أن تجبر الأندية بالالتزام بمنطقة المكس زون لعمل اللقاءات ،ولو بتخصيص لاعب أو اثنين في حالة فوز الفريق، أو خسارته؛ إما بقاعة المؤتمر الصحفية، أو منطقة المكس زون، ليتم العدل والمساواة بين القنوات والصحف في إنجاز المهمة.