منظمة التعاون الإسلامي تدعو لاحتواء الكوليرا في اليمن

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جدة- البلاد

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني إلى تكثيف جهودها لدعم جمهورية اليمن، بغية محاصرة وباء الكوليرا والحد من انتشاره وتدارك الوضع الإنساني والصحي .

وأشادت الأمانة العامة بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -،لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة باتخاذ الخطوات اللازمة لمكافحة مرض الكوليرا واحتوائه في اليمن.

وأشارت المنظمة إلى أن اليمن يشهد ارتفاعاً كبيراً في حالات الإصابة بالكوليرا، حيث فاق عدد الحالات المصابة 23 ألف حالة، أما عدد الوفيات فبلغ 242 في 18 محافظة خلال الأسابيع القليلة الماضية، ومن المتوقع ازدياد الإصابات بالكوليرا إلى 200 ألف حالة خلال الأشهر الستة المقبلة ما ينذر بتفشي سريع لهذا الوباء.