منع الاعلانات على المركبات الشخصية

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جدة: وليد الفهمي

عملت “البلاد” من مصادر عليمة ، عن صدور توجيهات بمتابعة ورصد الإعلانات لأغراض الدعاية والاعلان ومزاولة المهن الخاصة بالمركبات الشخصية

وبحسب المعلومات المتوفرة لـ”البلاد” فان تفشي تلك الظاهرة ببعض المركبات الشخصية والتي دونت عليها عبارات لإعلانات الشركات كجلي وغسيل المباني او حتى توصيل الاكل فقد وجهت الادارة العامة للمرور وشرطة منطقة مكة المكرمة بمتابعة ورصد تلك الاعلانات وتطبيق النظام بحق المخالفين .

وبحسب نظام المرور فان مخالفة وضع شعارات على المركبات تبلغ بالحد الادنى 3000 الف ريال .