منع المركبات من دخول المنطقة المركزية للحرم المكي خلال رمضان

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منعت إدارة مرور العاصمة المقدسة المركبات من الدخول إلى المنطقة المركزية للحرم المكي خلال شهر رمضان، وذلك لتخفيف الازدحام وتسهيل حركة المشاة حفاظاً على سلامة قاصدي البيت الحرام. فيما خصصت إدارة المرور (9) مواقف للمركبات وربطها عبر حافلات النقل العام.

وقال مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد الدكتور باسم البدري اليوم الثلاثاء 23 مايو 2017م أنه تم تحديد نقاط فرز داخلية وخارجية لمنع وصول المركبات إلى المنطقة المركزية، مشيراً إلى أنه تم تخصيص(9) مواقف للمركبات وربطها عبر حافلات النقل العام، لنقل المعتمرين والمصلين القادمين من داخل حدود العاصمة المقدسة وخارجها.

وأبان أنه تم تخصيص محطات إركاب لجميع حافلات النقل العام حول المسجد الحرام لنقل المعتمرين والزوار من وإلى المواقف المخصصة لهم، مهيباً بالجميع التعاون مع رجال المرور والالتزام بالتعليمات.