منع موقوفي المنشطات من الدورات الرمضانية

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جدة- البلاد

أرسلت الأمانة العامة لاتحاد الكرة، خطابًا للجنة المنظمة للدورة الرمضانية، المزمع إقامتها في جدة، تحت رعاية البنك الأهلي، يقضي بعدم السماح لأي لاعب، صدر في حقه إيقاف من قبل لجنة المنشطات، أو مركز التحكيم الرياضي، بالمشاركة في الدورات الرمضانية.

ويشمل القرار، كل اللاعبين الموقوفين من قبل لجنة المنشطات؛ لأن الدورة تقع تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم، كما طالبت البنك الأهلي بالالتزام باللوائح. كما تضمن الخطاب، تهديدًا بأنه في حالة عدم الالتزام بإبعاد اللاعبين الموقوفين،

ومما لا تنطبق عليهم الشروط، سيتم إلغاء الموافقة المتعلقة، بأن تكون البطولة تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم. وبناءً على هذا الخطاب، لا يحق لقائد الاتحاد السابق، اللاعب محمد نور المشاركة في هذه الدورة؛ بسبب عقوبة الإيقاف بـ4 سنوات؛ بسبب المنشطات.