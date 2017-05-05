من وحي الإبداع العربي لفاروق باسلامة

شارك عبر واتساب

جدة- البلاد

صدر عن دار الفكر العربي للأديب والمفكر الأستاذ فاروق باسلامة كتاب “من وحي الإبداع العربي الحديث.. أدبياً.. وثقافياً.. وفكرياً” سلط فيه المؤلف الضوء على العديد من أعلام الثقافة العربية وروادها في الفكر الحديث.

استهل فيه باسلامة مؤلفه بإهداء إلى كل من سلك في سكة الأدب والثقافة درباً يبتغي فيه إفادة المتلقي وشمعة تضيء له في ذاك الطريق.

وتحدث الكاتب في كتابه عن الدكتور أحمد الحوفي أحد أعلام مصر في الثقافة والأدب.. حيث مر على تاريخه الأدبي والأكاديمي ومطالعاته ومؤلفاته سلط فيها الضوء على أهم مؤلفاته في الفكر الأدبي واختتم المؤلف كتابه بالأستاذ محمد عمر توفيق وريادته الأدبية وكتابته واهتماماته الصحفية.

وبين الحوفي والتوفيق سلط الكاتب في كتابه أو لنقل قراءاته الأدبية الضوء على أحمد شلبي والزيدان وشوقي ورجاء عيد والدكتور عبدالله مناع والعديد من الأسماء الأدبية والثقافية.