العدد 21927 07 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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من يكسب الجولة الثانية إلى الأليزيه .. اليوم؟

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من يكسب الجولة الثانية إلى الأليزيه .. اليوم؟
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باريس – فرنسا

يتوجه الفرنسيون اليوم الأحد إلى مكاتب الاقتراع للتصويت على أحد المرشحين الرئاسيين المتأهلين للجولة الثانية، المرشح المستقل إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، سيكون تصويتهم في الوقت ذاته على برنامجين مختلفين جذريا.

برنامج المرشح الأول المنفتح على العالم وعلى الاتحاد الأوروبي، برنامج اقتصادي يعتمد على آليات السوق والتبادل الحر. بينما برنامج المرشحة الثانية يميل إلى إغلاق الحدود الفرنسية والخروج من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو النقدية، بينما على الصعيد الاقتصادي يتبع سياسات حمائية.

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التصنيف: دولية

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