مهرجان الطفل والعائلة بالخبر يواصل فعالياته

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الخبر- حمود الزهراني

تستمر فعاليات مهرجان الطفل والعائلة الثاني في الخبر، بفعالياته الثقافية والفنية المتنوعة، حتى يوم الجمعة القادم ، جاء منها عرض مسرحية للأطفال بعنوان”مرجنا أخضر” تأليف واخراج متعب ال ثواب لفرقة مجموعة العمل المسرحي في أبها، ومسرحية جنون بشر، تأليف وإخراج جميل الشايب،

بالإضافة إلى الأركان التفاعلية التي يقدمها الفنانين الفنانات في معرض واحة الفنون من متنوع الفنون البصرية، ومسرح عروض الأطفال المواهب، ويأتي المهرجان تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، أمير المنطقة الشرقية، وافتتح المهرجان محافظ الخبر الأستاذ سليمان الثنيان.

وقد أعرب مؤلف ومخرج مسرحية (مرجنا أخضر) متعب آل ثوب بعد انتهاء مسرحيته عن سعادته البالغة بالمشاركة في مهرجان (الطفل والعائلة 2017م) الذي حقق نجاحات واسعة، وأصبح من أهم المهرجانات التي تهتم بالأسرة والطفل على خريطة المملكة، والتي استطاعت تحقيق تأسيس وغرس ثقافة المسرح لدى الأطفال بقالب ترفيهي تربوي يبني شخصية الطفل بشكل متوازن.

ومن جانب آخر يشهد مسرح الطفل كما أوضح آل ثواب تقديم عروض الفرق الترفيهية التي تقدم عروضها في الأسواق والمدارس بشكل أبعد ما يكون عن الأهداف التربوية التي يسعى مسرح الطفل لتحقيقها، منوهاً أن المسرح يحتاج لدعم مادي لأن عروض الأطفال من أكثر العروض كلفة إنتاجية، كما أنه بحاجة إلى كتاب متخصصين في جوانب فهم نفسية الطفل واحتياجاته وفهم سماته وخصائصه العمرية.