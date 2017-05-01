مهرجان الطفل والعائلة يواصل فعالياته بكورنيش الخبر
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يواصل مهرجان الطفل والعائلة 2017م ، الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالدمام فعالياته الثقافية , على الواجهة البحرية بكورنيش الخبر .
وتضمنت الفعاليات إقامة عروضاً مسرحية مقدمة للأطفال بعنوان:
أبطال الأرض ، قدمها فرقة نادي المسرح بجامعة الملك فيصل بالإحساء.
وعرض لمسرحية جنون بشر ، إلى جانب تقديم عروض فنون بصرية متنوعة .
ومسرح عروض الأطفال المواهب , و تقديم فنون النحت على الخشب .
وتهدف الفعاليات إلى غرس القيم التي يحتاجها الطفل مثل طلب العلم والقدوة الحسنة والوعي بمخاطر المستقبل ، من خلال قالب كوميدي هادف .
الوسوم:مهرجان الطفل
التصنيف: محليات
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