العدد 21922 02 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مهرجان الطفل والعائلة يواصل فعالياته بكورنيش الخبر

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مهرجان الطفل والعائلة يواصل فعالياته بكورنيش الخبر
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يواصل مهرجان الطفل والعائلة 2017م ، الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالدمام فعالياته الثقافية , على الواجهة البحرية بكورنيش الخبر .

وتضمنت الفعاليات إقامة عروضاً مسرحية مقدمة للأطفال بعنوان:

أبطال الأرض ، قدمها فرقة نادي المسرح بجامعة الملك فيصل بالإحساء.

وعرض لمسرحية جنون بشر ، إلى جانب تقديم عروض فنون بصرية متنوعة .

ومسرح عروض الأطفال المواهب , و تقديم فنون النحت على الخشب .

وتهدف الفعاليات إلى غرس القيم التي يحتاجها الطفل مثل طلب العلم والقدوة الحسنة والوعي بمخاطر المستقبل ، من خلال قالب كوميدي هادف .

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التصنيف: محليات

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