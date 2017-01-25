مهلة شهرًا لمحتجزي جوازات الوافدين

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الرياض – البلاد

حدّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مهلة أخيرة، مدتها شهر واحد، لأصحاب العمل الذين يحتفظون بجوازات سفر عمالهم، لتسليمها لهم، قبل أن توقع عليهم عقوبات مضاعفة.

وكانت الوزارة قد بعثت مؤخرا خطابًا إلى مجلس الغرف السعودية، تشير فيه إلى القرار الوزاري المتضمن اعتماد مخالفات نظام العمل والعقوبات المقابلة لها؛ إذ نصّ النظام في فقرته الثالثة على (اعتبار احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل دون موافقته، مخالفة يعاقب عليها بغرامة مقدارها 2000 ريال)، تتعدد بتعدد العمال المحتجزة جوازاتهم، مؤكدة أن القرار يلزم المخالفين بإزالة المخالفة خلال شهر،

وفي حالة عدم إزالتها خلال تلك المدة، يعدّ ذلك تكرارًا للمخالفة يوجب مضاعفة العقوبة. مشددة على الالتزام التامّ بما قضت به القرارات واللوائح، بعدم احتجاز جوازات سفر العاملين الوافدين لديهم، بدون موافقتهم.

وتأتي هذه التوجيهات التي اتخذتها الوزارة، بعد مرور نحو 6 أشهر من توجيه أصدرته الوزارة للجهات الخاضعة للائحة التنفيذية لنظام العمل، بمنع صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل، دون إذن منه.