العدد 21933 13 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مواطن يتفاجأ بصرصور على طعامه ومغردون يطالبون بتشديد الرقابة على المطاعم

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مواطن يتفاجأ بصرصور على طعامه ومغردون يطالبون بتشديد الرقابة على المطاعم
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وثق أحد المواطنين خلال مقطع فيديو، عثوره على صراصير في البهارات المستخدمة للطبخ بأحد المطاعم في حي الرحيلي بجدة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع، حيث أظهر المواطن وهو يصور الصراصير في صحن البهارات والتي بدت واضحة للعيان، مطالباً الجهات المعنية بالوقوف على المطعم واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وطالب متداولو المقطع البلدية بضرورة تشديد المراقبة على تلك المطاعم، ووضع عقوبات وقوانين صارمة لمن يستهين بصحة الناس، مُشيرين إلى أن تلك الحشرات تجلب العديد من الأمراض والأوبئة، مدللين على ذلك بحالات التسمم الأخيرة التي وقعت في عدة مناطق.

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التصنيف: الديجتال

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