العدد 21939 19 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مواطن يعفو عن قاتل ابنه لوجه الله

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مواطن يعفو عن قاتل ابنه لوجه الله
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جدة ــ البلاد
بحالة من التكبير والتهليل استقبل المتواجدون في ساحة القصاص بالمجمعة إعلان محمد بن عبدالله الشمري، العفو عن قاتل ابنه، سعد بن عبدالعزيز العتيبي، لوجه الله ,وكانت الجهات الأمنية قد احضرت القاتل، إلى ساحة القصاص التي اكتظت بالحضور، تمهيدا لتنفيذ الحكم الشرعي بحقه، وفي لحظات حاسمة ومهيبة قرر والد القتيل إيقاف القصاص وإعتاق رقبة قاتل ابنه لوجه الله، ودون أي مقابل مادي .
ومع قرار التنازل ارتفعت اصوات المباركات من قبل الموجودين، وضج المكان بعبارات الدعاء لوالد القتيل، بعد ان عاش الجميع لحظات عصيبة وحاسمة.
ونقل الشيخ فيصل بن حروش الجرباء لوالد القتيل عبارات الشكر والثناء والتقدير، التي وجهتها قبيلة شمر، نظير موقفه الإنساني الذي تجلت فيه أسمى معاني العفو والصفح.

التصنيف: الأولى

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