العدد 21931 11 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مواطن يفاجأ بمخالفة مرورية ضد ابنته منذ 14 عاماً

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مواطن يفاجأ بمخالفة مرورية ضد ابنته منذ 14 عاماً
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القصيم ــ البلاد

فوجئ مواطن في منطقة القصيم عند تصفحه خدمة “ابشر” الخاصة به بمخالفة مرورية دونت باسم ابنته لعدم تجديدها رخصة القيادة منذ 14 عاماً, وقال المواطن حسين الحربي إن ابنته كانت تبلغ من العمر 11 عاماً، عند طرح المدة من عمرها الكلي.

وأوضح المواطن، إنه توجه إلى مرور منطقة القصيم، ليتبين له أن المخالفة صدرت من قبل قوة أمن الطرق بمحافظة جدة بتاريخ 18 / 12/ 1423 هـ.

وأضاف الحربي أن الهيئة المرورية بالقصيم رفعت خطاباً لأمن الطرق بجدة تستفسر فيه عن المخالفة، مطالباً بسرعة إسقاطها بعدما تم إخباره بأنها لن تسقط بسهولة، وربما يضطر للسفر إلى جدة.

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