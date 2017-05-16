مواطن يوثق لحظة مصرعه بصاعقة رعدية

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جدة ــ البلاد

تداول نشطاء بمواقع التواصل مقطع فيديو لمواطن، يصور بكاميرا جواله صاعقة رعدية، قبل ان تقتله الصاعقة وتطيح به من مركبته، إثر انقلابها جراء الحادث، وسط مساحة شاسعة من الرمال الصفراء.

وكانت صاعقة رعدية قد تسببت في مقتل المواطن “فيصل السبيعي”، أثناء تصويره الأمطار

وظهر المواطن في المقطع المتداول وهو يقوم بتصوير الأمطار، كما يظهر مقطع آخر الموطن بعد وفاته، جراء الحادث، ويظهر أيضا انقلاب سيارته في حالة سيئة وسط مساحة شاسعة من الرمال الصفراء، بعد أن تسرب منها الوقود.