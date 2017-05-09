مواعيد انطلاق مسابقات كرة القدم للموسم المقبل

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الرياض- البلاد

بناءً على موافقة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، على اعتماد البرنامج الزمني لبطولات الموسم المقبل، قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المواعيد الآتية لانطلاق المسابقات:

– بداية الموسم الرياضي 2017 – 2018- الخميس 10 أغسطس/آب 2017.

– دوري الدرجة الأولى- الجمعة 8 سبتمبر/أيلول 2017.

– دوري الدرجة الثانية- الجمعة 6 أكتوبر/تشرين أول 2017.

– دوري كأس الأمير فيصل- الخميس 14 سبتمبر/أيلول 2017.

– كأس الاتحاد للدرجة الممتازة للناشئين – الخميس 21 سبتمبر/أيلول 2017.

– كأس الاتحاد للدرجة الممتازة للشباب – الجمعة 22 سبتمبر/أيلول 2017.

– الدوري الممتاز للناشئين- الجمعة 17 نوفمبر/تشرين ثان 2017.

– الدوري الممتاز للشباب- السبت 18 نوفمبر/تشرين ثان 2017.