موافقة سامية على المرحلة الأولى لمشروع الحافلات بمكة المكرمة

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جدة – عبد الهادي المالكي

وافق المقام السامي الكريم على تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الحافلات في مدينة مكة المكرمة، والذي يندرج تحت مشروع النقل العام في العاصمة المقدسة.

وثمّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الوزارية المشرفة على النقل العام بالقطارات والحافلات في المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – يحفظه الله – على المشروع ،

مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار حرصه أيده الله على تيسير الرحلة الإيمانية لضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام ، لافتا إلى أن مشروع النقل العام بالعاصمة المقدسة بات في الوقت الراهن ضرورة مُلحّة في ظل ما يشهده المسجد الحرام من تزايد لأعداد قاصديه من المصلين والمعتمرين ما يحتّم تقديم الخدمة الميسّرة لهم.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أن القرار السامي تضمن التأكيد على قيام هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالإسراع في إكمال إجراءات تنفيذ مشروع محطات الحافلات والتعديلات اللازمة على الطرق ليتزامن مع بدء تشغيل مشروع الحافلات،

وأبان أن المرحلة الأولى للمشروع تشمل النقل بالقطارات (المترو) الخط الأخضر بطول كلي 11 كم و 7 محطات ، كما تشمل أيضا تنفيذ الخط الأحمر بطول كلي 31 كم و 14 محطة بحسب التصاميم المعتمدة للخطوط والمحطات ، فيما وأكد القرار السامي الكريم على ضرورة الإسراع في ترسية منافسة توريد الحافلات وتشغيلها وصيانتها للمرحلة الأولى من المشروع.