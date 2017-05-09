موقع “Athan.Today” يوفر لك مواقيت الصلاة وإمساكية رمضان 2017 لجميع دول العالم..!

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بما أننا مقبلين على أيام الشهر الفضيل شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها بالخير واليمن والبركات.

لا شك أنه في شهر رمضان الكريم يواجه المسلمين في جميع أنحاء العالم اختلاف في مواقيت الصلاة ومواقيت الإفطار والسحور.

فكل بلد في العالم تخاتف المواقيت فيه حسب موقعه وتتوفر العديد من المواقع والتطبيقات التي تتيح للمستخدمين معرفة أوقات الصلاة بسهولة.

يحتاج الإنسان إلى معرفة أوقات العبادات في العادة عند السفر من دولة إلى أخرى، أو عند الذهاب إلى مدينة أخرى بنفس البلد الذي يسكُن فيه.

ولكننا اليوم لدينا موقع مميز شامل لكل بقاع العالم، وهو موقع “athan.today”

يُقدم المواقع مواقيت دقيقة للصلاة في جميع الدول العربية وكذلك مجموعة أخرى من البلاد حول العالم.

هذا البلاد التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من الجاليات العربية والمسلمة مثل:

كندا وألمانيا والولايات المتحدة وتركيا وأيضا يقدم الموقع أهم المدن داخل هذه البلدان.

فعند اختيارك لدولة معينة تريد معرفة مواقيت الصلاة بها، ستلاحظ وجود قائمة منسدلة يسار الشاشة، بها أبرز المدن داخل هذه الدولة.

كما يُقدم الموقع إمساكية شهر رمضان الكريم للعام الحالي “1438 هجري” 2017، والتي يُمكن من خلالها مطالعة مواقيت الصلاة في كل يوم من أيام الشهر الفضيل.

والجدير بالذكر أن الموقع يحصل على معلوماته من خلال وزارة الأوقاف الخاصة بكل دولة، وذلك لكي تكون كل المعلومات الواردة في الموقع مؤكدة.

يتميز الموقع، بتصميم بسيط للغاية وسرعة وسهولة الاستخدام بالاعتماد على تقنيات الويب الحديثة.

إضافة إلى توافقه الكامل مع الهواتف الذكية بمختلف أحجامها وأنظمة تشغيلها.