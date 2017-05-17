ميركل تبحث عن بدائل لقاعدة إنجرليك التركية

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برلين- وكالات

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن بلادها تبحث عن بدائل لقاعدة “إنجرليك” الجوية جنوبي تركيا، بعد رفض أنقرة السماح لبرلمانيين ألمان بزيارة جنود بلادهم العاملين في القاعدة.

وأوضحت ميركل، في كلمة خلال اجتماعها بأعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي ترأسه، أنّ “الجيش الألماني يتبع برلمان البلاد”، وأنّ “قرار السلطات التركية غير سار”.

وأضافت أنّ المسؤولين الألمان يتباحثون مع نظرائهم الأتراك حول مسألة زيارة البرلمانيين لإنجرليك، وأنها ستبحث عن بدائل للقاعدة المذكورة بالتوازي مع المباحثات.

ولفتت إلى ضرورة إيجاد السبل الكفيلة لتأمين زيارة البرلمانيين الألمان لجنود البلاد العاملين في القاعدة التركية.

ورفضت السلطات التركية، في وقت سابق طلبا تقدم به نواب في البرلمان الألماني لزيارة قاعدة إنجيرليك الجوية بولاية أضنة جنوبي البلاد.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية أن الطلب، الذي تقدم به نواب ألمان لزيارة القاعدة المذكورة، ليس ملائما في الفترة الحالية.