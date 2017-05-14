ميركل تستقبل ماكرون غدا في برلين

شارك عبر واتساب

باريس- ا ف ب

تستقبل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل غدا الاثنين في برلين إيمانويل ماكرون غداة تسلمه السلطة من الرئيس المنتهية ولايته فرانسوا هولاند. واعتبرت ميركل انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا يحمل “آمال ملايين الفرنسيين والأوروبيين”.

أعلن ذلك المتحدث باسم ميركل شتيفن سايبرت وتابع المتحدث في لقاء صحافي معتاد الجمعة أن “المستشارة سيسرها استقبال الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون في مقر المستشارية بعد ظهر الاثنين”.

ولم يفصح المتحدث عن فحوى اللقاء في حين ينتظر أن يدلي كل من ميركل وماكرون بموقفيهما بشأن مسائل تتعلق بإصلاح الاتحاد الأوروبي.

واستقبلت ميركل ماكرون خلال حملته الانتخابية وهنأته بحرارة لدى فوزه في 7 مايو.

وأكدت على الإثر أنها تحمل آمال “ملايين الفرنسيين” والأوروبيين وأنها ستدافع عن “الانفتاح على العالم”.

وستكون أول زيارة لماكرون إلى الخارج، واعتاد الرؤساء الفرنسيون أن تكون أول زيارة لهم إلى ألمانيا.