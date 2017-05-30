ميركل: لا يمكن لأوروبا أن تعول على الآخرين

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برلين- وكالات

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن فترة الثقة الكاملة بالبلدان الأخرى قد مضت، في إشارة إلى خلافات وقعت مع واشنطن خلال قمة مجموعة السبع الأخيرة.

وأضافت ميركل، في كلمة ألقتها في مدينة ميونيخ الألمانية، إنه ينبغى على الأوروبيين أن يتحكموا في مصيرهم بأنفسهم.

وأعلنت ميركل أنها اقتنعت أخيرا أنه لا يمكن لأوروبا بعد اليوم أن تعول على الآخرين .وقالت:”هذا ما أدركته في الأيام الماضية… يجب علينا نحن الأوروبيين أن نأخذ زمام أمورنا بأيدينا”.

وأضافت ميركل خلال تصريحاتها أنه يجب أن يحافظ الاتحاد الأوروبي على علاقات صداقة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد، ولكنها أولت اهتماما كبيرا للعلاقة الجيدة مع الرئيس الفرنسي الجديد، ايمانويل ماكرون.

وأوضحت المستشارة الألمانية أن بلادها ستواصل علاقات الصداقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وأردفت: “لقد شهدت، خلال الأيام الأخيرة، تلك الأوقات التي كنا نستطيع الاعتماد فيها على آخرين بصورة كاملة، وقد مضت هذه الأيام بعض الشيء”، بحسب الإذاعة الألمانية الرسمية.

وأكدت أن ألمانيا ستمد يد العون لدول أوروبا قدر ما تستطيع، مبينة أن “ألمانيا ستكون بخير ما دامت أوروبا بخير”.

تجدر الإشارة إلى أن قمة مجموعة السبع، اختتمت السبت في جزيرة صقلية الإيطالية، وسط خلاقات على ملفي المناخ واللجوء.

وقالت ميركل، في ختام القمة، إنه باستثناء الولايات المتحدة، أعلن الدول الأعضاء في المجموعة والاتحاد الأوروبي بكل وضوح تمسكهم بالعمل باتفاقية باريس حول المناخ.

ووقعت دول العالم في 2015، اتفاق باريس بشأن المناخ وهو اتفاق ملزم قانونياً، يهدف إلى احتواء الاحتباس الحراري العالمي، المسبب الرئيس للتغير المناخي، وتوفير مبلغ 100 مليار دولار أمريكي سنوياً للدول النامية التي تأثرت بفعل التغير المناخي.