ميزانية المملكة .. تراجع العجز 71% وارتفاع الإيرادات 72%

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جدة ــ البلاد

كشف وزير المالية محمد الجدعان عن تراجع العجز في موازنة المملكة بـ71% في الفصل الاول ليبلغ 26 مليار ريال (6,93 مليار دولار).

وقال الجدعان خلال مؤتمر صحفي لعرض بيانات المالية العامة للربع الأول، إن حجم ايرادات المملكة في الربع الأول من العام الجاري بلغ 144 مليار ريال بالربع الأول ، بارتفاع 72% عن العام الماضي، في حين بلغ الانفاق الحكومي نحو 170 مليار ريال بالربع ألأول وهو ما يمثل 19% من إجمالي الانفاق المجدول لهذا العام الحالي.

وأوضح الجدعان ان الهدف من هذا الإعلان هو تعزيز الشفافية عبر نشر البيانات بشكل دوري ومتكرر بحيث يتمكن الجميع من الإطلاع على الأداء المالي لاقتصاد السعودية.

وقال: “اعتمدنا معايير صندوق النقد الدولي إطارا لتنظيم إعلان الميزانية”، مشددا على ان الهدف هو تشجيع نمو القطاع الخاص للوصل إلى ميزانية متوازنة بحلول العام 2020.

واضاف الجدعان:” نحن على اعتاب خصخصة مؤسسات حكومية لتشجيع القطاع الخاص”، مشددا على ان استراتيجية السعودية ترتكز على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وزيادة الايردات غير النفطية ورفع الكفاءات وتشجيع نمو القطاع الخاص.

وبحسب بيانات الميزانية فان اجمالي الايرادات غير النفطية بلغت 32 مليار ريال و370 مليون ريال بزيادة بنسبة بنسبة 1%.

فيما وصلت الزيادة في الايردات النفطية إلى 115%، فيما بلغت الزيادة على ضريبة الدخل 4%، والضريبة على السلع والخدمات 8%، والضريبة على التجارة 27% وضريبة الزكاة بارتفاع 46%. وبحسب بيانات الميزاينة لم يتم اللجوء إلى احتياطيات المملكة لتمويل العجز في الربع الأول.

وكشفت البيانات تراجع رصيد الدين العام بنهاية مارس مقارنة بمطلع العام 2017، وفيما يتعلق بالمصروفات، فقد بلغت 170.287 مليار ريال، في الربع الأول، منها 51% تعود إلى الرواتب والبدلات وتعويضات العاملين والمكافات بنحو 94.085 مليار ريال.

أما المصروفات للسلع والخدمات قد بلغت 16.712 مليار ريال، نفقات التمويل 1.258 مليار يال، والإعلانات 46 مليون ريال.