ميزة تجنب المستخدمين الروابط المشبوهة بـ(واتساب)

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جدة ــ وكالات

ربما لم يسلم احد من مستخدمي تطبيق واتساب من روابط مشبوهة تتسبب في إصابة الهاتف ببرامج خبيثة تنتشر سريعا لدى كل الموجودين على قوائم الاتصال.

وعندما يتلقى مستخدمو واتساب رسالة تحتوي على رابط، يثور فضول النسبة الأكبر من هؤلاء المستخدمين لفتح الرابط والتعرف على محتواه، مما يعرض هواتفهم للفيروسات و البرامج الخبيثة. ولذلك فإن هناك حيلة مفيدة جدا تتيح لأي مستخدم تفحص الروابط التي يتلقاها دون فتحها وذلك من خلال تطبيق واتساب ذاته، ودون أدوات إضافية وبشكل آمن.

يمكن للمستخدم التحقق من الرابط من خلال نسخه ثم لصقه في المساحة المخصصة للإرسال في واتساب دون إرساله. وعندها سيقدم التطبيق معاينة للرابط ومن هذه المعاينة يمكن للمستخدم أن يرى محتوى الرابط دون فتحه.