العدد 21934 14 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ميسي الأفضل بالليجا في أبريل

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ميسي الأفضل بالليجا في أبريل
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إعداد – محمود العوضي

استمرارًا لحالة التفوق الفني المذهل التي تصاحب النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، جناح ومهاجم فريق برشلونة، منذ بداية الموسم، تم تتويج مجهوداته المميزة، بالفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر أبريل.

وتمكن ميسي خلال مشاركته في 6 مباريات مع برشلونة في الدوري الاسباني في شهر أبريل، من تسجيل 8 أهداف ، فضلا عن صناعته لثلاثة أهداف، وكان الأهم هو قيادته فريقه للفوز في كلاسيكو الأرض، أمام الغريم ريال مدريد، بتسجيله هدفين في بيرنابيو.

ويقود الأيقونة الكتالونية فريقه إلى صدارة جدول الدوري الإسباني، متساويًا مع ريال مدريد، ومتربعًا على قمة هدافيّ البطولة برصيد 35 هدفا، متقدما بفارق 9 أهداف عن أقرب ملاحقيه، زميله المهاجم الأورغواياني، لويس سواريز، وبفارق 15 هدفًا عن غريمه كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الملكي.

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التصنيف: الرياضة

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