“ميسي” يرفض عرضا للتجديد مع برشلونة

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رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي العرض الأول للتجديد مع فريق برشلونة، حيث تتراوح قيمته بين 30 و35 مليون يورو سنويا وفقاً لصحيفة “آس” الإسبانية.

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني مع برشلونة في نهاية يونيو 2018، والمفاوضات بين الفريق الكاتالوني وخورخي ميسي والد هداف البارسا ووكيل أعماله جارية منذ أشهر بشأن التجديد.

وقالت الصحيفة أنه على الرغم من رفض ميسي للعقد الأولي المقدم من الفريق الكاتالوني، فإن من المتوقع أن يقدم النادي عقدا آخر للوصول إلى اتفاق لضمان بقاء “الساحر الأرجنتيني”.

وأشارت الصحيفة إلي أن ميسي ووالده يفضلان الانتظار إلى حين تقديم عروض أخرى، فاللاعب الأرجنتيني يقدم عروضا رائعة مع نهاية الموسم، وهو متأكد أن هذا المستوى يضمن مستقبله في برشلونة أو في فرق أخرى.

من جانبها قالت صحيفة الماركا الإسبانية، إن اجتماعا عقد يوم الجمعة بين والد ميسي وإدارة النادي الكاتالوني، وأن الطرفان حققا خطوات متقدمة على طريق التجديد.