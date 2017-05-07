ميليشيات الحوثي ترفض مقترحات المبعوث الأممي

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الكويت – وكالات

أكد وزير خارجية اليمن عبدالملك المخلافي التزام حكومة بلاده بالتفاوض من أجل إحلال السلام في اليمن على وجه السرعة، منتقداً رفض “الانقلابيين” لكل جهود السلام الدولية.

وأضاف المخلافي في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الكويتية على هامش زيارة رسمية لبروكسل أن “الموقف الإيجابي للحكومة لا يلقى أي رد فعل من الانقلابيين الذين لا يزالون يرفضون مطالبات السلام أو قبول جهود السلام الدولية”.

ولفت إلى رفض “الانقلابيين” الأخذ بأي مقترح من المقترحات التي طرحها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، معرباً عن أسفه إزاء رغبتهم في الاستمرار في الحرب” ، مؤكدا استمرار الحكومة الشرعية اليمنية في الدعوة إلى السلم. وقال “نأمل عودة وفدي الجانبين إلى الكويت بهدف التوصل إلى اتفاق سلام”.

يذكر أن محادثات السلام اليمنية التي استضافتها دولة الكويت برعاية الأمم المتحدة بدأت في 21 أبريل 2016 بهدف التوصل إلى حل للأزمة في اليمن واستمرت نحو 4 أشهر. وجمعت بممثلين عن ميليشيات الحوثيين من جانب وحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي من جانب آخر.

وأجرى المخلافي مباحثات في بروكسل استمرت يومين لشرح الوضع في اليمن وطلب الدعم لمساعي الحكومة اليمنية نحو إحلال السلام مع وزير خارجية بلجيكا ديديه ريندرس وعدد من المسؤولين في المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي. ودعا المخلافي الاتحاد الأوروبي إلى “إدانة التدخل الإيراني في اليمن بتسليح ميليشيات الحوثي”.