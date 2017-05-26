ميليشيات الحوثي تنهب 63 سفينة و550 قافلة

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عدن – وكالات

فيما حثت الأمم المتحدة الانقلابيين في العاصمة اليمنية صنعاء ، على التحقيق في الهجوم الخطير على موكب مبعوثها اسماعيل ولد الشيخ ، قال نائب وزير الإدارة المحلية اليمني عبدالسلام باعبود إن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية نهبت 63 سفينة مساعدات، وصادرت 550 قافلة إغاثية خصصتها برامج الإغاثة الإنسانية للشعب اليمني.

وخلال مشاركته في ندوة بعنوان “مشروع الحوثي/ تجويع وإفقار”، أوضح أن الميليشيات الانقلابية جعلت أكثر من 20 مليون يمني بحاجة للمساعدات، إضافة إلى أكثر من 24 مليوناً بحاجة للخدمات الصحية.

ولم تكتفِ ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بالتسبب في مجاعة تهدد حياة الملايين في اليمن وحرمان الموظفين من رواتبهم لأكثر من 8 أشهر، بل قامت أيضاً بنهب المساعدات التي من المفترض أن تخفف من معاناة الأبرياء.

إلى ذلك قالت الأمم المتحدة إن الجوع يشكل مع النزاع والكوليرا الثالوث المميت في اليمن، وحذرت من انتشار الكوليرا بسرعة غير مسبوقة في كافة أنحاء اليمن.